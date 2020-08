Officiel - Liverpool présente son maillot domicile avec Nike !

Liverpool quitte New Balance pour Nike ! Après cinq ans passés chez NB, le champion d'Angleterre a signé un contrat en or massif (entre 80 et 90M d'euros par an) avec la marque à la virgule et la première tunique domicile vient d'être présentée. Pour la saison 2020/21, les hommes de Jürgen Klopp porteront un maillot relativement simple, à dominante rouge évidemment, avec des détails sur le col et les manches blancs et verts. Ce vert turquoise est notamment présent sur le logo du club.