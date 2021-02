Officiel - Liverpool renforce sa défense et s'offre Ozan Kabak !

Décimé en défense centrale suite aux blessures de Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joël Matip ou encore Fabinho, Liverpool a réalisé un très joli coup dans les toutes dernières heures de ce mercato d'hiver. Les pensionnaires d'Anfield Road viennent de mettre la main sur Ozan Kabak (20 ans). L'international turc (7 sélections) débarque en provenance de Schalke 04 dans le cadre d'un prêt payant de six mois. Les Reds vont débourser 1,1 M€ (plus 560 000 € de bonus selon les matches de C1 disputés par le joueur) pour s'offrir temporairement l'ancien meilleur espoir de la Bundesliga édition 2018-2019. Une option d'achat non obligatoire fixée à 20 M€ a également été ajoutée à la transaction.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊