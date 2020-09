Officiel - Loïc Mbe Soh quitte le PSG pour Nottingham Forest

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Loïc Mbe Soh, jeune (19 ans) défenseur central, quitte le Paris Saint-Germain, direction l'Angleterre et la formation de Nottingham Forest (Championship), drivée par Sabri Lamouchi. L'indemnité de transfert ainsi que le montant du contrat n'ont pas été révélés, mais la transaction serait estimée, selon plusieurs sources, à 5 millions d'euros.

Bonjour Loïc 🇫🇷👋#NFFC are delighted to announce the signing of French international defender Loïc Mbe Soh.