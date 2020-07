Officiel - Loïc Perrin annonce sa retraite sportive

Expulsé vendredi soir lors de la finale de la Coupe de France perdue contre le Paris Saint-Germain (1-0, résumé et notes), pour un tacle non maîtrisé sur Kylian Mbappé, Loïc Perrin (34 ans), l'emblématique défenseur central et capitaine de l'AS Saint-Etienne, vient d'annoncer, dans un communiqué poignant, sa retraite sportive.

"C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de la Coupe de France. Même si j’espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel, avec des hauts et des bas mais toujours en donnant le maximum de moi même. (...) Une page se tourne mais mon histoire avec l’ASSE n’est pas encore terminée...", a notamment écrit le défenseur central. Au total, le natif de la cité ligérienne aura disputé 470 matches avec le club forézien, dont il devrait renforcer l'organigramme.