Officiel - Lorient prolonge la pépite Enzo Le Fée

Principal enjeu de ce début de mercato chez les Merlus, la prolongation d'Enzo Le Fée a été officialisée ce vendredi par le FC Lorient. Le petit milieu de terrain de 20 ans, révélation de la saison dernière en Ligue 2 (26 matchs, 19 titularisations) et très courtisé à l'approche du marché des transferts estival, a obtenu un an de contrat supplémentaire, ce qui le lie au club breton jusqu'en juin 2024.

"J’ai toujours affirmé vouloir jouer en Ligue 1 avec le FCL. C’est un objectif que je vais atteindre cette saison et j’en suis forcément très fier", se délecte l'international U20 français dans un communiqué. "Pouvoir évoluer dans un seul et même club, de l’école de football à l’élite du football français, est un challenge que je comptais relever. Le plus dur va donc débuter puisqu’il va falloir s’imposer en Ligue 1."