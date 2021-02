Officiel - Lucas Digne prolonge avec Everton !

Initialement lié à Everton jusqu'en juin 2023, Lucas Digne a été récompensé de ses belles prestations avec les Toffees. En effet, le latéral gauche de 27 ans, arrivé en 2018 à Liverpool, vien tde parapher un nouveau bail jusqu'en 2025 ! Cette saison, l'ex-Parisien et Lillois compte 6 passes décisives en 16 matchs de Premier League.

✍️ | Lucas Digne has signed a new long-term contract, committing his future to #EFC until the end of June 2025! 🔵