Officiel - Lucas Tousart ne rejouera plus avec l'OL

Recruté cet hiver par le Hertha Berlin puis prêté dans la foulée pour terminer la saison avec l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart ne reportera plus le maillot de l'OL. En effet, en raison de l'arrêt du championnat suite à l'épidémie de coronavirus et son engagement avec le club allemand, le milieu de terrain formé à Valenciennes ne disputera pas la suite de la campagne européenne de l'OL. En effet, le club allemand a annoncé, ce mardi, qu'il avait trouvé un accord avec Lyon pour qu'il arrive dès le 1er juillet prochain.

"Nous sommes heureux qu'il y ait maintenant de la clarté et que nous puissions accueillir Lucas comme notre nouveau Herthanien à partir de juillet. Nous avons eu de bonnes discussions avec les responsables de l'Olympique Lyonnais et je tiens à les remercier" a déclaré Michael Preetz, le directeur sportif du Hertha suite à cette nouvelle. Ironie du sort pour Tousart, il ne pourra pas disputer le huitième de finale retour de LDC face à la Juve, alors qu'il a pourtant inscrit le seul but du match aller lors de la victoire de l'OL 1-0.