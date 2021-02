Officiel - M'Baye Niang reste au Stade Rennais

Le mercato hivernal du Stade Rennais FC est terminé. Dans l'émission "L'Equipe du Soir", diffusée sur L'Equipe 21, Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, a mis fin au feuilleton M'Baye Niang (26 ans). Malgré les convoitises, l'attaquant international sénégalais (10 sélections, 1 but) terminera la saison 2020-2021 chez les Rouge-et-Noir.

"Non, tout est fermé. On n'a plus de dossiers en attente. M'Baye Niang a décidé de rester à Rennes. Quelques clubs s'étaient renseignés, mais il a décidé de finalement rester à Rennes", a fait savoir le dirigeant rennais au sujet de son numéro 11 (9 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but), encore sous contrat avec le SRFC jusqu'au 30 juin 2023.