Officiel - Maarten Stekelenburg retourne à l'Ajax Amsterdam

Libre depuis la fin de son contrat avec Everton, Maarten Stekelenburg fait son retour à l'Ajax Amsterdam. Le gardien de but de 37 ans s'est engagé pour une saison avec son club formateur, soit jusqu'au 30 juin 2021. Pour rappel, l'international néerlandais (58 sélections) avait fait ses débuts chez les professionnels avec le club amstellodamois il y a près de 20 ans (282 matches disputés entre 2002 et 2011).

