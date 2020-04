Officiel - Mahdi Camara prolonge à l'ASSE

Après Wesley Fofana mardi et Charles Abi jeudi, c'est au tour de Mahdi Camara (21 ans) de prolonger son contrat à l'AS Saint-Etienne. Initialement lié jusqu'en 2022, le milieu de terrain (12 matches joués en Ligue 1 cette saison) a étendu son bail de deux années supplémentaires dans le Forez, soit jusqu'au 30 juin 2024.

"C'est une fierté de prolonger avec mon club formateur et de continuer mon aventure en Vert. Je suis content de la confiance que m’accorde l’ASSE. Mon objectif est de continuer à progresser et à me battre pour ce club qui m’a beaucoup donné depuis mes débuts", a confié le numéro 8 des Verts suite à la signature de son nouveau contrat.