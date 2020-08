Officiel - Man City : David Silva va avoir sa statue

Comme Vincent Kompany, parti de Manchester City la saison passée, David Silva va être mis à l'honneur par ses désormais ex-dirigeants. Comme annoncé par le club anglais, l'Espagnol de 34 ans, en fin de contrat après dix ans passés au club, aura sa statue devant l'Etihad Stadium en 2021, comme son ancien coéquipier. Au total, David Silva a disputé 436 matches sous les couleurs des Skyblues et a remporté par moins de 4 Premier League, 2 FA Cup, 5 Coupes de la Ligue et 3 Communyt Shield. Un terrain d'entraînement avec son visage en mosaïque lui sera aussi dédié à la City Football Academy.

Chairman Khaldoon Al Mubarak has revealed plans for a tribute statue to @21LVA to be installed outside the Etihad, while a training pitch with bespoke mosaic will also be dedicated to El Mago at the City Football Academy.



Full interview ⬇️



