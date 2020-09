Officiel - Man City renvoie Angelino à Leipzig

Arrivé en prêt de Manchester City en janvier dernier, Angelino va rester au moins une saison de plus à Leipzig. Le latéral gauche espagnol, âgé de 23 ans, a de nouveau été prêté, cette fois avec option d'achat, au RBL. En une demi-saison, il a disputé 18 matchs (pour 1 but et 5 passes décisives) sous les ordres de Julian Nagelsmann.