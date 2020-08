Officiel - Manchester City ouvre son mercato avec Ferran Torres

Manchester City a confirmé ce mardi avoir conclu le transfert de Ferran Torres. Le jeune milieu offensif espagnol arrive en provenance du Valence CF, où il sort d'une première saison pleine.

Le marché des transferts est officiellement lancé depuis une grosse semaine en Angleterre, mais les grandes manoeuvres n'ont pas vraiment débuté de l'autre côté de la Manche. Liverpool est encore assez discret, Chelsea a surtout animé le début de l'été avec le transfert de Timo Werner, Arsenal pense d'abord à dégraisser et Manchester United travaille en coulisses sur le rapatriement de Jadon Sancho. Quant à Manchester City, on a attendu ce mardi pour avoir le nom de sa première recrue estivale : Ferran Torres.

L'arrivée du jeune milieu de terrain espagnol (20 ans) chez les vices-champions d'Angleterre était attendue. A un an de la fin de son contrat à Valence, il disposait d'un bon de sortie et les Skyblues ont rapidement pris le pas sur la concurrence, représentée par le Real Madrid, la Juventus Turin, l'Atlético ou encore Dortmund. Une indemnité de transfert comprise entre 23 et 25 millions d'euros, hors bonus, est évoquée dans les médias britanniques. La durée du contrat est, elle, de cinq saisons.

Torres, qui avait fait ses débuts en pro en novembre 2017, sort d'une première saison pleine en Liga. Apparu à 34 reprises en championnat, il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 2019-2020. Il s'était aussi distingué en Champions League, avec 2 buts et 2 passes en 6 matchs. International Espoirs avec l'Espagne, il tentera d'aller confirmer son potentiel sous les ordres de Pep Guardiola.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL