Officiel - Manchester City privé de compétitions européennes pendant deux saisons !

Par l'entremise d'un communiqué, l'UEFA vient de lâcher une grosse bombe : Manchester City est privé de compétitions européennes pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022, pour avoir contourné les règles du fair-play financier. Le club anglais va également devoir s'acquitter d'une amende de 30 millions d'euros.

Les deux prochaines campagnes de Ligue des Champions (2020-2021, 2021-2022) se disputeront sans Manchester City. L'information vient de tomber il y a quelques petites minutes et elle fait l'effet d'une vraie bombe. En effet, pour avoir "sérieusement" violé les règles du fair-play financier entre 2012 et 2016, l’écurie anglaise, qui était devenue incontournable outre-Manche mais également sur la scène continentale depuis près d'une décennie maintenant, a été lourdement sanctionnée par l'UEFA.

Outre l'énorme sanction sportive, qui impactera forcément l'avenir proche de l'équipe première, le club anglais a également été condamné à une amende conséquente de 30 millions d'euros. Les hommes de Pep Guardiola, qui retrouveront très bientôt le chemin de la Ligue des Champions avec un huitième de finale à jouer contre le Real Madrid, sont donc engagés dans leur dernière campagne avant une longue période d’absence. À moins, évidemment, d'un appel concluant devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Un appel d'ores et déjà envisagé par les pensionnaires de l'Etihad Stadium, qui ont immédiatement réagi à cette double sanction dans un communiqué officiel : "Manchester City est déçu mais pas surpris par l’annonce faite aujourd’hui par la Chambre d’arbitrage de l’UEFA. (...) Le club s’efforcera d’obtenir un jugement impartial le plus rapidement possible et, par conséquent, en première instance, engagera une procédure auprès du Tribunal Arbitral du sport dans les meilleurs délais", écrit le club de Premier League dans ledit communiqué.