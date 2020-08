Officiel - Manchester City s'offre Nathan Aké

Manchester City a officialisé la signature de Nathan Aké, arrivé en provenance de Bournemouth. Le défenseur central de 25 ans s'est engagé pour cinq saisons avec les Citizens. City aurait déboursé 45M€ selon la presse anglaise. La saison dernière le néerlandais a joué 29 matchs en Premier League. Il s'agit de la deuxième recrue pour le vice-champion d'Angleterre après l'arrivée de Ferran Torres.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv