Officiel - Manchester United casse sa tirelire pour Amad Diallo !

C'est désormais officiel Amad Diallo (18 ans) est un joueur de Manchester United ! Après qu'un accord ai été trouvé le 5 octobre dernier entre l'Atalanta et les Red Devils pour le transfert de l'ailier ivoirien, ce dernier a passé sa visite médicale et s'engage donc avec MU jusqu'en 2025 contre 21 millions d'euros et 20 millions de bonus supplémentaires. "J'ai attendu depuis cet été mais mon rêve est finalement devenu réalité, j'ai complété mon transfert à Manchester United. Je suis quelqu'un d'énormément ambitieux et il y a tellement de choses que je veux accomplir dans le foot. Quand j'ai discuté avec le manager, j'ai su tout de suite que j'avais rejoint le club parfait", a déclaré Diallo sur le site du club mancunien.

Quant à son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, il s'est réjoui de l'arrivée de cet espoir dont il a listé les qualités. "Il va avoir besoin de temps pour s'adapter, mais sa vitesse, sa vision et sa capacité de déclencher de fantastiques dribbles vont lui permettre de faire la transition en douceur. C'est un joueur avec tous les attributs nécessaires pour être un joueur important de Manchester United dans les années à venir". On ne demande qu'à voir donc.