Officiel - Manchester United prolonge McTominay

Manchester United officialise la prolongation de son milieu de terrain, Scott McTominay, jusqu'en 2025 avec une année supplémentaire en option. Formé au club, l'international écossais (12 sélections) a effectué ses premiers pas en professionnel en 2017. Désormais âgé de 23 ans, le joueur des Red Devils (28 matchs cette saison, 5 buts, 1 passe décisive) est un élément clé du onze de départ de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

"Même s'il y a beaucoup d'autres choses auxquelles nous devons penser en ce moment, je suis très heureux de signer ce contrat et de jouer un rôle dans l'avenir qui attend cette équipe" a-t-il réagi sur le site officiel du club mancunien.

