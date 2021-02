Officiel - Manchester United prolonge sa pépite Mason Greenwood

Dans un communiqué publié ce mardi, le club anglais de Manchester United a officialisé la prolongation de contrat de son jeune (19 ans) attaquant, Mason Greenwood. L'international anglais (1 sélection), auteur de quatre buts et cinq passes décisives en vingt-neuf matches joués toutes compétitions confondues cette saison, a rempilé aux abords du "théâtre des rêves" jusqu'au 30 juin 2025.

"J'ai travaillé très dur pour atteindre ce niveau et les deux dernières années ont été fantastiques. Il y a encore plein de choses que je veux accomplir dans le football", a indiqué le numéro 11 des Red Devils suite à sa ressignature. Au club depuis ses sept ans, Mason Greenwood avait fait ses débuts en pro le 6 mars 2019, face au PSG, lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.

𝗢𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘄𝗻 ❤️@MasonGreenwood has extended his deal and we couldn't be happier 🤩#MUFC