Officiel - Manchester United signe Donny van de Beek

Manchester United a officialisé ce mercredi l'arrivée de Donny van de Beek. Le montant du transfert est supérieur aux 40 millions d'euros.

Manchester United lance enfin son mercato ! A défaut de faire venir Jadon Sancho (Dortmund) ou Dayot Upamecano (Leipzig), les Red Devils sont allés chercher moins loin leur première recrue de l'été. De l'autre côté de la Mer du Nord, à Amsterdam, ils ont mis la main sur le très courtisé Donny van de Beek.

Le jeune milieu de terrain hollandais (23 ans), qui disposait d'un bon de sortie à l'Ajax, est transféré contre 40 millions d'euros (+ 5 M€ de bonus) et s'engage jusqu'en 2025, avec une saison supplémentaire en option.

"Je ne sais pas commencer expliquer à quel point c'est incroyable pour moi de rejoindre un club aussi historique", a réagi l'international batave (9 sélections). "Je voudrais remercier l'Ajax. J'ai grandi là-bas et j'aurai toujours un lien particulier avec ce club. Je suis prêt maintenant à franchir une nouvelle étape dans ma carrière et à performer au plus haut niveau. Il n'y a pas plus haut que Manchester United."