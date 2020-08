Officiel - Manchester Utd dévoile son nouveau maillot domicile

"The devil is in the detail" ("le diable est dans le détail"), peut-on lire sur le communiqué de présentation du nouveau maillot de Manchester United. A première vue, rien ne change vraiment dans la nouvelle tunique des Red Devils, à dominante rouge, avec trois bandes blanches sur les épaules et le même sponsor sur la poitrine (Chevrolet). Mais en s'y penchant de plus près, on remarque de petits imprimés jaunes et noirs, qui font de cet ensemble une nouveauté pour les pensionnaires d'Old Trafford.

Rappelons que Manchester United, qui sera de retour en Ligue des Champions la saison prochaine, fait chaque année partie des clubs qui vendent le plus de maillots à travers le Monde.