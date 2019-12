Officiel - Manuel Pellegrini quitte West Ham

Le club de West Ham vient d'annoncer le départ de son entraîneur, Manuel Pellegrini. La vague de licenciements se poursuit ce samedi soir ! Après Leonardo Jardim à Monaco et Thiago Motta au Genoa, l'entraîneur chilien de 66 ans est le troisième entraîneur à être remercié par son club. Ce dernier paye les mauvais résultats de son équipe ces dernières semaines avec notamment sept défaites subies lors des neufs dernières rencontres de championnat, dont la dernière en date ce samedi soir face à Leicester, à domicile (1-2). Il occupait le poste d'entraîneur des Hammers depuis mai 2018.

"C'est avec une grande déception que nous avons dû prendre cette décision. Manuel est un gentleman et cela a été un réel plaisir de travailler avec quelqu'un de son calibre. Cependant, il est devenu clair qu'un changement était nécessaire pour remettre le club sur le droit chemin et en adéquation avec nos ambitions cette saison. Nous avons senti qu'il était nécessaire d'agir maintenant afin de donner au nouvel entraîneur le plus de temps possible pour parvenir à cet objectif" a indiqué David Sullivan