Officiel - Marco Rose rejoindra Dortmund cet été !

Comme expliqué un peu plus tôt dans l'après-midi, Marco Rose sera le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund. Actuellement en poste au Borussia Mönchengladbach, le technicien de 44 ans changera d'environnement cet été pour signer avec le BvB, qui n'a pas d'entraîneur depuis le licenciement de Lucien Favre en décembre.

Le directeur sportif de Gladbach a réagi à ce départ : "Nous avons eu beaucoup de discussions ces dernières semaines pour discuter de l'avenir de Marco. Malheureusement, il a choisi de déclencher une clause dans son contrat et de partir cet été. D'ici là, nous travaillerons dur pour atteindre nos objectifs en championnat, coupe et l'Europe ensemble."

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO