Officiel - Mario Gomez prend sa retraite

A 34 ans, Mario Gómez a décidé de raccrocher les crampons après une très belle saison du côté du VfB Stuttgart, le club de ses débuts en professionnel. L'attaquant international allemand (78 sélections) a disputé 22 matchs de Bundesliga 2 cette saison, pour un total de 7 buts et 1 passe décisive. Il participe ainsi à la remontée du club en première division. Malgré une défaite 3-1 face à Darmstadt ce dimanche, le joueur a fait part de son émotion et de sa satisfaction de quitter son club de coeur sur une si belle note.

"J'ai toujours rêvé après une si belle carrière, que je n'aurais pas pu imaginer, de rendre quelque chose au VfB à la fin de celle-ci et de la terminer ici. Je suis extrêmement reconnaissant envers le VfB et je suis ravi de pouvoir dire au revoir avec ce grand succès (la promotion). C'était ma dernière mission." a-t-il confié à l'issue de la rencontre. Concernant l'émotion, "aujourd'hui, il y a eu un ou deux moments où j'ai eu les larmes aux yeux. L'explosion émotionnelle a été énorme, malgré le coronavirus et malgré le fait qu'aucun fan ne soit autorisé à être dans le stade" a déclaré Gómez.