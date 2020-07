Officiel - Mario Mandzukic quitte déjà Al-Duhail

L'aventure aura tourné court... Arrivé en décembre dernier en provenance de la Juventus Turin, Mario Mandzukic (34 ans) quitte déjà le club d’Al-Duhail. Dans un message publié ce dimanche après-midi sur le réseau social Twitter, l'attaquant international croate (89 sélections, 33 buts) a annoncé la résiliation de son contrat à l'amiable avec la formation qatarie.

"J'ai conclu un accord avec la direction d'Al-Duhail pour résilier mon contrat par consentement mutuel. J'ai apprécié la confiance et l'hospitalité reçues au Qatar et je souhaite le meilleur au club et à l'équipe à l'avenir", a posté l'avant-centre, qui aura disputé six matches avec Al-Duhail, pour un but. Le finaliste de la Coupe du Monde 2018 est désormais en quête d'un nouveau point de chute.

