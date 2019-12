Officiel - Mario Mandzukic signe au Qatar

Mis au placard par Maurizio Sarri à la Juventus Turin, Mario Mandzukic va quitter la Vieille Dame cet hiver, quatre ans et demi après son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid. L'attaquant croate de 33 ans, auquel le PSG avait pensé au cours de l'été dernier, s'est engagé hier soir avec le club qatari d'Al-Duhail. La durée du contrat, qu'on imagine très lucratif, serait d'un an et demi.