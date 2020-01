Officiel - Marquinhos prolonge au PSG !

Marquinhos a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, portant son engagement jusqu'en 2024.

L'officialisation n'aura mis que quelques petites minutes à arriver... Ce lundi soir, via un communiqué sur son site internet, le Paris Saint-Germain a acté la prolongation de contrat de Marquinhos (25 ans). Arrivé au club en 2013, le défenseur central ou milieu de terrain défensif a étendu son bail de deux saisons supplémentaires sous les couleurs des Rouge-et-Bleu. L'international brésilien (46 sélections), qui a remporté la bagatelle de 19 trophées avec le club parisien, est désormais lié aux abords du Parc des Princes jusqu'au 30 juin 2024.

"Je suis très heureux et très fier d’avoir signé ce nouveau contrat. C’est une responsabilité de jouer ici au Paris-Saint-Germain et je ressens beaucoup de fierté de porter ce maillot", a confié le défenseur brésilien suite à la signature de ce nouvel engagement. "C’est ma septième saison ici à Paris, je connais très bien le club et je connais très bien ses ambitions. Nous avons vécu beaucoup de très belles choses, des choses qui m’ont fait grandir et qui ont fait grandir le club aussi. C’était le bon moment pour moi de prolonger mon contrat au Paris-Saint-Germain", a-t-il conclu.