Officiel - Martin Braithwaite débarque au FC Barcelone !

Martin Braithwaite s'est engagé, ce jeudi, avec le FC Barcelone ! L'attaquant de 28 ans s'ets engagé jusqu'en 2024 avec le club catalan.

C’est l’un des transferts les plus surprenants de ces dernières années, surtout vu de l'Hexagone. Martin Braithwaite, dix-huit mois après avoir quitté la Ligue 1, devient un joueur du FC Barcelone. Le club culé a misé sur lui pour pallier les absences sur blessures de Luis Suarez et surtout Ousmane Dembélé, out jusqu’à la fin de l’été, en tant que joker médical. Les règlements de la Liga l’autorisaient à recruter un joueur libre ou déjà licencié en Espagne, ce qui est le cas de l’attaquant danois (28 ans) depuis près d’un an.

Après avoir fait son trou à Toulouse entre 2013 et 2017 (40 buts en 149 matchs), Braithwaite avait été vendu un peu plus de 11 M€ à Middlesbrough, où il avait peiné à convaincre avant de revenir en L1, à Bordeaux, en prêt, en janvier 2018 (4 buts en 14 matchs avec le club au scapulaire). Un an plus tard, c’est encore dans le cadre d’un prêt qu’il a de nouveau quitté l’Angleterre, cette fois direction l’Espagne et la banlieue de Madrid, pour rejoindre Leganés. Après avoir activement participé au maintien en Liga (4 buts et 7 passes en 19 matchs), il a convaincu ses dirigeants de le conserver en déboursant prêt de 5 M€.

Un investissement payant pour Leganés, qui va récupérer près du triple de cette somme. Le Barça a effectivement levé sa clause libératoire, fixée à 18 millions d’euros, ce jeudi. Alors qu'il a signé un contrat jusqu'en juin 2024 (soit 4 ans et demi), le Danois dispose d'une clause libératoire fixée à... 300 millions d'euros !