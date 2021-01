Officiel - Martin Odegaard débarque à Arsenal !

C'était attendu, c'est désormais officiel, Martin Odegaaard (22 ans) débarque à Arsenal ! Le milieu offensif norvégien, en manque de temps de jeu au Real Madrid, est prêté par le club Madrilène jusqu'à la fin de la saison. Chez les Gunners, l'ancien de la Real Sociedad tentera de retrouver des sensations et de la confiance.

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴