Officiel - Marvin Gakpa quitte le FC Metz pour retrouver la L2

Arrivé en Moselle durant l'été 2018, Marvin Gakpa ne portera plus le maillot grenat. Après deux ans de bons et loyaux services aux abords du Stade Saint-Symphorien, le milieu de terrain offensif de 26 ans (13 matches en Ligue 1 cette saison) quitte la Lorraine pour prendre la direction de la Capitale et s'engager en faveur du Paris FC (Ligue 2).

Pourtant prolongé l'été dernier, le natif de Dunkerque, auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 53 matches joués toutes compétitions confondues avec la formation messine, s'est engagé pour les trois prochaines années en faveur du club francilien, soit jusqu'au 30 juin 2023. Les modalités de la transaction n'ont pas été communiquées.

🔁 Après deux saisons passées en Moselle, @GakpaMarvin quitte le #FCMetz !



⚡ Le milieu de terrain rejoint la capitale et s’engage en faveur du @ParisFC 👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) June 12, 2020