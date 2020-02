Officiel - Mathieu Valbuena prolonge à l'Olympiakos

En fin de contrat au 30 juin, Mathieu Valbuena (35 ans) restera bien une saison supplémentaire à l'Olympiakos Le Pirée, où il n'en finit plus de briller (8 buts et 17 passes décisives en 28 matches disputés toutes compétitions confondues). En effet, en marge du seizième de finale aller de Ligue Europa contre Arsenal, Christian Karembeu, le directeur sportif du club grec, a confirmé le nouveau bail signé jusqu'en 2021 par le milieu de terrain offensif français.

"On savait qu'il pouvait nous donner de très belles performances, il l'a démontré. Il a eu une petite blessure mais il est bien revenu. On l'a fait signer pour une année de plus, on est très content de ce qu'il nous donne. Aujourd'hui c'est notre joueur clé qui fait la différence. Il y a Youssef el-Arabi devant, mais Mathieu a ce toucher de balle, cette capacité à donner des passes décisives", a confié le Champion du Monde 1998 au micro de RMC Sport.