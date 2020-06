Officiel - Matis Carvalho prolonge avec le MHSC

Arrivé au MHSC l'été dernier, en provenance du TFC où il a été formé, Matis Carvalho a prolongé son contrat qui prenait fin en juin 2020. Ce jeune portier (21 ans), débarqué au poste de gardien n°3, a "donné pleinement satisfaction dans ce rôle", peut-on lire dans le communiqué officiel du club. Il était d'ailleurs entré en cours de jeu pour sa première sous les couleurs de Montpellier au Parc des Princes face au PSG en février dernier.

De son côté, le gardien n'a pas caché sa satisfaction et a confié que c'était pour lui "un but de rester plus d'un an" à son arrivée. Concernant la durée de ce nouveau contrat, elle n'a pas été dévoilée par le club héraultais.