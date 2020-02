Officiel - Matthieu Dossevi a prolongé au TFC

Les bonnes nouvelles sont rares à Toulouse cette saison mais celle-ci en est clairement une. Annoncé en fin de contrat au 30 juin, Matthieu Dossevi (31 ans) a révélé dans un échange avec un supporter des Violets sur le réseau social Twitter avoir prolongé son contrat d'un an. Arrivé en provenance de Metz à l'été 2018, le milieu de terrain offensif et vice-capitaine des Pitchouns est donc désormais engagé aux abords du Stadium Municipal jusqu'au 30 juin 2021. Cette saison, le numéro 14 a disputé 23 matches de Ligue 1, pour 1 but inscrit et 2 passes décisives délivrées.

Il me reste encore un an de contrat. 👊🏽 — Matthieu Dossevi (@MDossevi) February 12, 2020