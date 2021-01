Officiel - Mauricio Pochettino s'engage avec le Paris Saint-Germain !

Mauricio Pochettino vient d'être nommé officiellement nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Après plusieurs jours de négociations, l'argentin de 48 ans prend la succession de Thomas Tuchel et retrouve un club où il a évolué en tant que joueur.

Il ne manquait plus que l'officialisation et c'est désormais chose faite : Mauricio Pochettino est le nouveau coach du PSG ! Aperçu en début d'après-midi au Camp des Loges, l'entraîneur argentin a d'abord assisté à une réunion avec Leonardo avant d'être nommé officiellement. À 48 ans, l'ancien entraîneur de Southampton et Tottenham a signé jusqu'en 2022, plus une année en option, avec Paris, un club où il a évolué de 2001 à 2003 en tant que défenseur central. Le technicien argentin arrive avec son staff composé de Miguel D’Agostino, Jesus Pérez, Toni Jimenez et son fils Sebastiano Pochettino.

"Nous sommes très heureux de confier la direction de notre équipe professionnelle à Mauricio Pochettino. Je suis fier de voir notre ancien capitaine revenir au Paris Saint-Germain, car le Club est toujours resté sa maison. Le retour de Mauricio Pochettino s’inscrit parfaitement avec nos ambitions et marquera un autre chapitre pour le club qui, je suis sûr, ne manquera pas de ravir nos supporters. Avec cette nomination de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain s’engage à poursuivre son fort développement dans les années futures", a expliqué Nasser Al-Khelaïfi dans le communiqué officiel du club.

De grands matchs d'entrée

"Poche", comme il est surnommé, arrive dans une équipe du Paris Saint-Germain classée troisième de Ligue 1. Il dirigera son premier match le mercredi 6 janvier prochain dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1 face à l'AS Saint-Étienne. En à peine un mois, Pochettino devra également négocier deux matchs face au rival historique de l'Olympique de Marseille, le 13 janvier en finale du Trophée des Champions puis le 7 février en championnat, avant d'aller défier le FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions le 16 février. Pour rappel, l'argentin a particulièrement brillé dans cette compétition puisqu'il avait emmené les Spurs en finale en 2019 face à Liverpool.