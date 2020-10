Officiel - Maxime Lopez quitte l'OM et rejoint Sassuolo

Maxime Lopez (22 ans) et l'Olympique de Marseille, c'est la fin d'une longue histoire. Le petit milieu de terrain, formé chez les Ciel-et-Blanc et qui était entré dans la dernière année de son contrat, file en Italie et rejoint Sassuolo. La Ligue italienne a confirmé que le contrat du joueur a été déposé.

L'opération porte sur un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire selon le nombre de matches joués par le Minot marseillais. S'il dispute 25 rencontres avec la formation transalpine, l'option sera automatiquement levée et son contrat s'étendra alors jusqu'au 30 juin 2025.