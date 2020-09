Officiel - Metz prolonge Mamadou Fofana

Arrivé il y a deux ans au FC Metz, en provenance d'Alanyaspor (Turquie), Mamadou Fofana y a confirmé son potentiel, en Ligue 2 (32 matchs en 2018-2019) puis en Ligue 1 (20 matchs en 2019-2020). Ses prestations ont convaincu les dirigeants grenats de lui offrir un nouveau contrat, qui étend son engagement de deux ans, soit jusqu'en juin 2024.

"J'ai rapidement trouvé mes marques en Moselle et je me sens très bien ici ! Metz, c'est ma ville d'adoption", confie le polyvalent milieu malien de 22 ans. "Je suis vraiment très heureux de prolonger l'aventure en Grenat. Je compte bien aider l'équipe à atteindre ses objectifs et continuer à montrer tout mon potentiel. Je tiens également à remercier le club pour la confiance qu'il m'a accordée."