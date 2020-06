Officiel - Metz prolonge Paul Delecroix

Doublure d'Alexandre Oukidja cette saison, où il a pris part à quatre rencontres toutes compétitions confondues, Paul Delecroix a prolongé son contrat avec le FC Metz, qui prenait fin au 30 juin. Un an de plus pour le gardien de 31 ans, qui est donc lié aux Grenats jusqu'en 2021. "Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec le FC Metz", s'est délecté l'ancien niortais après sa signature. "Ce sera ma troisième saison ici, toute ma famille s’y sent bien. Je suis donc très content de prolonger et de faire partie du projet."

