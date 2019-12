Officiel - Mikel Arteta à Arsenal, c'est acté !

L'intérim de Fredrik Ljungberg a pris fin. Arsenal tient son nouvel entraîneur : il est espagnol comme son prédécesseur et n'est un autre qu'un ancien de la maison, à savoir Mikel Arteta (37 ans).

Après trois semaines avec Fredrik Ljungberg à sa tête, des semaine que l'on peut aisément qualifiées de compliquées (une victoire, deux nuls et deux défaites toutes compétitions confondues), Arsenal va enfin pouvoir retrouver un peu de stabilité. Ce vendredi après-midi, la formation londonienne a acté l'arrivée - le retour - de Mikel Arteta aux abords de l'Emirates Stadium.

Entraîneur adjoint de Pep Guardiola à Manchester City depuis 2016, l'Espagnol quitte les Citizens pour prendre les rênes des Gunners, et ce pour trois ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2023. La prise de fonction de l'ancien milieu de terrain du club (2011-2016, 150 matches, 16 buts) est immédiate, précise le communiqué officiel publié par les Gunners.

À Londres, la tâche du jeune technicien basque ne sera pas simple. Sa nouvelle équipe pointe à une très décevante dixième place au classement de la Premier League (cinq succès, sept nuls et cinq défaites) et déplore déjà sept points de retard sur la quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, objectif affiché du club en début de saison.

