Officiel - Milner prolonge avec Liverpool

C'était jour de prolongation à Liverpool. Après avoir annoncé l'extension de contrat de Jürgen Klopp plus tôt dans la journée, les Reds ont annoncé ce vendredi soir la prolongation de contrat de James Milner. Au club depuis 2015, le milieu anglais, qui arrivait à la fin de son bail, en a paraphé un nouveau jusqu'en juin 2022. Cette saison, celui qui fêtera ses 34 ans en janvier prochain a disputé 21 rencontres avec Liverpool, pour 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues.

This Friday just keeps getting better! 😁😁@JamesMilner has signed a new contract extension! 🙌 pic.twitter.com/SIKtuPg4N5