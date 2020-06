Officiel - Miralem Pjanic débarque au FC Barcelone !

C'était fortement pressenti, c'est désormais acté : Miralem Pjanic (30 ans) quittera la Juventus Turin au terme de la saison, direction le FC Barcelone, où il s'est engagé pour une durée de 4 ans.

Après de longues semaines de négociations, le FC Barcelone et la Juventus Turin sont parvenus à un accord pour les transferts de Miralem Pjanic vers le club catalan et celui d'Arthur vers la formation piémontaise. Ce lundi en fin d'après-midi, les Blaugrana ont officialisé l'arrivée du milieu de terrain bosnien pour la coquette somme de 60 millions d'euros, plus 5 millions de bonus.

L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, débarqué chez les Bianconeri en 2016 en provenance de la Roma pour 32 millions d'euros, a signé un contrat portant sur quatre saisons aux abords du Camp Nou, soit jusqu'au 30 juin 2024. Le joueur de 30 ans a disputé, jusqu'à présent, 171 matches sous le maillot turinois pour un bilan de 22 buts et 36 passes décisives.

Un peu plus tôt dans la journée, le Barça avait confirmé le départ d'Arthur (23 ans) à la Vieille Dame pour un montant de 72 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. L'échange est désormais acté mais il faudra encore attendre que la saison actuelle ne soit bouclée avec la Ligue des Champions au mois d'août avant de voir les deux joueurs évoluer sous leurs nouvelles couleurs.