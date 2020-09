Officiel - Mkhitaryan rejoint définitivement l'AS Rome

Arrivé à Arsenal en 2018 en provenance de Manchester United, Henrikh Mkhitaryan (31 ans) rejoint définitivement l'AS Rome où il a été prêté la saison passée. Sur leur site officiel, les Gunners précisent que le joueur a été libéré de son contrat afin de pouvoir s'engager librement avec le club italien. L'Arménien a porté les couleurs de United à 63 reprises (9 buts, 3 passes décisives).

Thank you, @HenrikhMkh



And good luck with @ASRomaEN 👊