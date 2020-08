Officiel - Montpellier signe Jonas Omlin

Montpellier tient son nouveau gardien. Un an après avoir recruté Geronimo Rulli, reparti de son prêt à la Real Sociedad, le club héraultais s'est offert les services de Jonas Omlin, définitivement cette fois. C'est effectivement dans le cadre d'un transfert, estimé à près de 6 millions d'euros, que le gardien suisse (26 ans, 1m90) s'est engagé avec le MHSC, en provenance du FC Bâle. La durée du contrat n'a pas été communiquée, mais serait de quatre saisons. "Je suis très heureux d’accueillir Jonas", s'est réjouit le président montpelliérain, Laurent Nicollin. "J’espère que, grâce à nous, il sera titulaire le plus possible avec la sélection suisse, qu’il va beaucoup nous apporter et qu’il va s’épanouir à Montpellier."

Omlin, qui avait passé sa visite médicale en début de semaine à Montpellier, n'était pas présent pour affronter le Shakhtar Donetsk, mardi soir en quart de finale de la Ligue Europa. Sans lui, Bâle s'est incliné 4-1 face aux Ukrainiens.