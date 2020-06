Officiel - Morgan Schneiderlin à Nice, c'est fait !

Via un communiqué de presse, l’OGC Nice vient de confirmer l'arrivée de Morgan Schneiderlin (30 ans) sur la côte d'Azur. "Un accord a été trouvé avec Everton en vue du transfert de Morgan Schneiderlin à l’OGC Nice" apprend-on. "Un accord de principe a été trouvé avec Everton, et son transfert deviendra officiel dès l’ouverture du mercato estival international et la validation des instances. D’ici là, il a été autorisé par les Toffees à s’entrainer avec le groupe niçois". Pour rappel, le GYM a trouvé un terrain d'entente avec Everton pour 2 millions d'euros + bonus. La durée du contrat n'a pas été communiquée.

