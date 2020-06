Officiel - Mourad Boudjellal va prendre les rênes du SC Toulon !

Dans les tuyaux depuis des mois, l'arrivée de Mourad Boudjellal à la tête du Sporting Club de Toulon est désormais imminente. Le club varois, fraîchement relégué en National 2, a confirmé ce vendredi via un communiqué qu'un "mode de collaboration" a été trouvé entre l'ex-président du club de rugby du RC Toulon (2007-2020) et Claude Joye, l'actionnaire majoritaire du SCT. Cet accord, qui "devrait être signé en fin de semaine prochaine", aurait été facilité par le maire de la ville Hubert Falco. Il consisterait à donner à Boudjellal les pleins pouvoirs sportifs, tandis que Joye maintiendrait sa participation majoritaire dans le capital de la SASP et de l'association.

D'après Nice-Matin, qui avait révélé l'information peu de temps avant l'officialisation du SC Toulon, Boudjellal va se désengager de "discussions avancées pour un autre grand projet sportif, qui concernait (...) la reprise d'un club de Ligue 1". Ambitieux, le médiatique homme d'affaires avait émis le souhait, dès le lancement de son projet de reprise du club toulonnais, de le ramener dans l'élite du football français.