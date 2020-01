Officiel - Moussa Koné renforce Nîmes

Le Nîmes Olympique renforce enfin sa ligne offensive, avec l'arrivée de Moussa Koné. Les Crocos, qui avaient perdu du monde dans ce secteur l'été dernier (Bouanga, Thioub, Alioui), sont allés chercher l'attaquant sénégalais de 23 ans au Dynamo Dresde, en D2 allemande (6 buts en 16 matchs cette saison), et lui ont fait signer un contrat de trois ans et demi (jusqu'en juin 2023). Le montant du transfert, le deuxième réalisé cet hiver par le NO après l'arrivée en prêt de Yassine Benrahou, avoisinerait les 3 millions d'euros.

