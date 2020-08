Officiel - Nampalys Mendy prolonge avec Leicester

Alors qu'il était en fin de contrat avec Leicester où il est arrivé en 2016 (contre 15 millions d'euros), Nampalys Mendy (28 ans) a finalement prolongé son bail de deux saisons supplémentaires. Il est ainsi lié aux Foxes jusqu'en 2022, comme l'a annoncé le club. Cette saison, le milieu défensif a très peu joué (seulement 4 matchs de Premier League en tant que titulaire).

#lcfc can confirm that midfielder @Papy_Mendy has signed a contract extension to the end of the 2021/22 season 🦊📝