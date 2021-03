Coronavirus - Nantes explique que Jean-Kevin Augustin souffre du syndrome du Covid long

Via un communiqué de presse, le FC Nantes a fait un point sur l'état de santé de Jean-Kevin Augustin. Le club de la Loire-Atlantique explique que, "malgré un travail de réathlétisation et un investissement personnel conséquent depuis son arrivée au club", l'attaquant "n'a pu retrouver l’intégralité de ses moyens physiques". Et après des tests médicaux approfondis, le Français paie encore les conséquences d'une infection au coronavirus, "qui s’apparente au syndrome dit du "Covid long" : "Le joueur va à présent poursuivre un protocole médical strict, adapté à son état de santé actuel, nécessaire au recouvrement de la totalité de ses moyens et de sa forme physique. Il restera parallèlement, dans le cadre d’un programme de réathlétisation de plusieurs semaines, déterminé par les médecins et le club, à disposition de la réserve jusqu'à la fin de la saison".

Jean-Kevin Augustin a ensuite communiqué sur les réseaux sociaux : "Un nouveau protocole médical, strict et adapté à ma condition actuelle, a été défini : celui-ce me permettra de retrouver l'intégralité de ma santé et de mes moyens physiques. (...) Sachez que je mets tout en oeuvre pour revenir dans ma meilleure forme au plus vite. Mon but est toujours le même : aider le club et l'équipe à surmonter cette mauvaise passe, pour atteindre les objectifs qui sont les siens".