Officiel - Naples conforte Gennaro Gattuso

En difficulté ces derniers temps, avec une défaite en Supercoupe d'Italie et une 6e place en Serie A, Gennaro Gattuso semblait menacé, du moins selon les dernière rumeurs de la presse italienne. Toutefois, le Napoli a tenu à éteindre toutes les rumeurs ce mercredi, via un tweet. On apprend ainsi que la direction réaffirme "sa pleine confiance" envers le technicien.

Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 27, 2021