Officiel - Nathanaël Mbuku prolonge avec Reims

Deuxième meilleur buteur du Mondial U17 avec l'équipe de France, Nathanaël Mbuku (18 ans) vient de signer un nouveau contrat avec le Stade de Reims. En effet, le jeune attaquant, apparu à 11 reprises en Ligue 1 cette saison, est désormais lié au club champenois jusqu'en juin 2023. Ce nouveau contrat lui permet, aussi, de rejoindre définitivement le groupe professionnel (il a commencé en équipe réserve la saison) et de porter le numéro 21.

On sait que cette période de confinement n’est pas facile alors on a une bonne nouvelle pour vous, livrée directement à domicile ! 📬😏🤗@N_Mbuku a prolongé avec les Rouge et Blanc jusqu'en 2023 ! 👉 https://t.co/c6ayfVQakp#TeamSDR ❤️🤍 pic.twitter.com/itMr6G4wuU