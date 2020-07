Officiel - Nemanja Matic prolonge avec Man United

Manchester United annonce la prolongation de Nemanja Matic, au club depuis 2017. A 31 ans, l'international serbe (48 sélections) cumule 114 matchs sous le maillot des Red Devils. Il est désormais lié au club jusqu'en 2023.

"En tant que joueur, j'ai encore beaucoup à donner et à faire dans ma carrière et y parvenir avec Manchester United sera un grand honneur" s'est félicité Matic sur le site officiel du club.

