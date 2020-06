Officiel - Newcastle prolonge Javier Manquillo et Andy Carroll

Arrivé à Newcastle en 2017 en provenance de l'Atlético Madrid, Javier Manquillo (26 ans) poursuit son aventure avec les Magpies. Passé par l'OM lors de la saison 2015-2016, le latéral droit espagnol a signé une prolongation de contrat de quatre ans en faveur de l'actuel treizième de Premier League, soit jusqu'au 30 juin 2024. En fin de contrat au 30 juin, Andy Carroll (31 ans, 5 passes décisives en 15 matches de championnat cette saison) a lui aussi rempilé. L'attaquant international anglais (9 sélections) a prolongé d'un an aux abords de St James' Park, soit jusqu'au 30 juin 2021.

Également en fin de bail dans cinq jours, Matthew Longstaff, jeune (20 ans) milieu de terrain anglais, a accepté une prolongation de deux mois jusqu'au terme de la saison. Prêté par l'Inter Milan, Valentino Lazaro, latéral autrichien de 24 ans, devrait très rapidement faire de même, la signature des documents nécessaires étant prévue "dans les prochains jours". Enfin, dans le même temps, le club anglais a précisé que Nabil Bentaleb (25 ans, milieu de terrain) et Danny Rose (29 ans, défenseur), prêtés à Schalke 04 et Tottenham, finiraient bien la saison dans leurs clubs respectifs.

✍️ We are pleased to announce that Javier Manquillo has signed a new four-year deal at Newcastle United!



Delighted to have you signed up, @JavierManquillo! 👊🇪🇸